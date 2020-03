Slovensko a politika vírusu.

Slovensko sa dostalo do naozaj nelichotivej situácie, ktorú treba riešiť. Končí nám vláda a nastupuje nová. Slovensko však nutne potrebuje rýchle riešenia. Je doterajší postup správny?

V týchto dňoch sa len malo kedy dozvedáme o niečom inom, ako je už spomínaný vírus s názvom Covid-19. Je to úplne prirodzené, keďže nás všetkých vo veľkom ohrozuje. Sú vedene mimoriadne relácie, relácie, ktoré sa doteraz celé venovali voľbám a zostavovaním vlády sú venované pravé riešeniu tohto problému. Je to samozrejme potešujúce a veľmi správne, že tento problém pre Slovensko poľahčujúci nie je, ale robíme skutočne všetko preto, aby sme ho spoločne porazili?

Vlada už na začiatku minule týždňa začala prijímať veľmi razantné opatrenia voči šíreniu sa tohto vírusu. Čo môžem za seba povedať bol som milo prekvapený z rýchlosti, ktorú započala končiaca vláda v súvislosti riešením tohto vírusu. Každý deň prostredníctvom tlačových konferencii oznamuje občanom aktuálnu situáciu a prípadne zvýšenia sa počtu nakazených. Taktiež s narastajúcou vážnosťou tohto, už teraz núdzového stavu sú zvyšované obmedzenia pre občanov. Toto riešenie je úplne v poriadku a dokonca veľmi dobre, ale je dostačujúce?

Ak sa pozrieme na postupný vývoj v iných krajinách, tak sa nám môže zdať, že sme na tom celkom dobre. Áno, zatiaľ na tom zle nie sme, ale to sa môže v priebehu pár dni radikálne zmeniť. Ľudia sú často nezodpovední, a ako sme mohli v posledných dňoch vidieť, tak to berú na veľmi ľahkú váhu a dokonca si z tejto epidémie spravili prázdniny. Je to neprípustne správanie, ktoré jednoducho nepatri do kultivovanej spoločnosti, a to by si mal každý jeden z nás uvedomiť. Ak by sme prešli aj ku technickej stránke veci, tak jednoznačne nám chýbajú testy, ktorými môžeme testovať širšie spektrum občanov. Je to prevencia, ktorá sa zdá byt asi najúčinnejšia a preto by sme mali spraviť všetko preto, aby sa to dalo uskutočňovať aj u nás.

Skončil by som pri končiacej vláde. Z viacerých príspevkov na Facebooku som vyčítal, že terajší premiér, pán Pellegríni by vo svojej funkcii mal zostať, kým sa celá tato epidémia nevyrieši. Samozrejme, ako som už spomínal jeho počínanie nie je najhoršie(čo sa vírusu týka), no osobne to zo strany spoločnosti vnímam veľmi prehnane. Pán premiér je sympaticky pre väčšinu obyvateľov nasej krajiny a preto je mi jasne, že ma veľkú podporu. To, že terajší problém naozaj vzal zodpovedne je jedno veľké plus, ktoré mu nemôžeme odňať. No, bohužiaľ, Slovensku nestačí len karanténa, ktorá bola prakticky nariadená každému, ale je potrebné aj vybavenie, ktoré za roky vládnutia pravé strany, v ktorej pán Pellegríni pôsobí nebolo zabezpečene. Je to z časti aj jeho chyba a preto by sa na toto zabúdať nemalo.

Teraz nám už len zostava dúfať, že Slováci naozaj vedia držať pri sebe a byt zodpovední. Ak toto dokážeme, tak môžeme byt úspešní. Držme si palce a zostávajme doma.